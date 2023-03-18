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Факты / Происшествия

На Прикарпатье столкнулись автобус и маршрутка: есть погибшая, 18 травмированных

Валентина Летяк, редактор ленты
На Прикарпатті зіткнулися автобус і маршрутка
Фото: ГСЧС

Утром 18 марта, около 07:35, на трассе в районе села Товмачик Коломыйского района Ивано-Франковской области столкнулись микроавтобус Volkswagen и автобус Эталон.

В результате ДТП по меньшей мере один человек погиб (пассажирка Volkswagen), также по состоянию на 11:00 известно о госпитализации 18 человек. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Водителя микроавтобуса спасателям пришлось деблокировать с помощью спецоборудования.

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К ликвидации последствий масштабной аварии привлекалось шесть единиц техники и 21 спасатель от ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

На Прикарпатті зіткнулися автобус і маршрутка

ДТП классифицируется как чрезвычайная ситуация техногенного характера объектового уровня.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины столкновения транспортных средств.

Месяц назад в Тернопольской области перевернулся автобус с пассажирами. Тогда погибли три человека, еще трех пассажиров с различными травмами доставили в больницу.

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Источник: ГСЧС
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