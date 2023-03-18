На Прикарпатье столкнулись автобус и маршрутка: есть погибшая, 18 травмированных
Утром 18 марта, около 07:35, на трассе в районе села Товмачик Коломыйского района Ивано-Франковской области столкнулись микроавтобус Volkswagen и автобус Эталон.
В результате ДТП по меньшей мере один человек погиб (пассажирка Volkswagen), также по состоянию на 11:00 известно о госпитализации 18 человек. Информация о количестве пострадавших уточняется.
Водителя микроавтобуса спасателям пришлось деблокировать с помощью спецоборудования.
К ликвидации последствий масштабной аварии привлекалось шесть единиц техники и 21 спасатель от ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.
ДТП классифицируется как чрезвычайная ситуация техногенного характера объектового уровня.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины столкновения транспортных средств.
Месяц назад в Тернопольской области перевернулся автобус с пассажирами. Тогда погибли три человека, еще трех пассажиров с различными травмами доставили в больницу.