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Факти / Надзвичайні події

На Прикарпатті зіткнулися автобус і маршрутка: є загибла, 18 травмованих

Валентина Летяк, редакторка стрічки
На Прикарпатті зіткнулися автобус і маршрутка
Фото: ДСНС

Вранці 18 березня, близько 07:35, на трасі в районі села Товмачик Коломийського району Івано-Франківської області зіткнулися мікроавтобус Volkswagen та автобус Еталон.

Внаслідок ДТП щонайменше одна людина загинула (пасажирка Volkswagen), також станом на 11:00 відомо про госпіталізацію 18 людей. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Водія мікроавтобуса рятувальникам довелося деблокувати за допомогою спецобладнання.

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До ліквідації наслідків масштабної аварії залучалося шість одиниць техніки та 21 рятувальників від ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

На Прикарпатті зіткнулися автобус і маршрутка

ДТП класифікується як надзвичайна ситуація техногенного характеру об’єктового рівня.

Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини зіткнення транспортних засобів.

Місяць тому у Тернопільській області перекинувся автобус із пасажирами. Тоді загинуло троє людей, ще трьох пасажирів із різними травмами доправили до лікарні.

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Джерело: ДСНС
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