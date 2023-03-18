На Прикарпатті зіткнулися автобус і маршрутка: є загибла, 18 травмованих

Березень, 18 в 12:35

Вранці 18 березня, близько 07:35, на трасі в районі села Товмачик Коломийського району Івано-Франківської області зіткнулися мікроавтобус Volkswagen та автобус Еталон.

Внаслідок ДТП щонайменше одна людина загинула (пасажирка Volkswagen), також станом на 11:00 відомо про госпіталізацію 18 людей. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Водія мікроавтобуса рятувальникам довелося деблокувати за допомогою спецобладнання.

Зараз дивляться

До ліквідації наслідків масштабної аварії залучалося шість одиниць техніки та 21 рятувальників від ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

ДТП класифікується як надзвичайна ситуація техногенного характеру об’єктового рівня.

Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини зіткнення транспортних засобів.

Місяць тому у Тернопільській області перекинувся автобус із пасажирами. Тоді загинуло троє людей, ще трьох пасажирів із різними травмами доправили до лікарні.