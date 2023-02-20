Февраль, 20 в 11:33

В Тернопольской области, вблизи села Старая Брикуля, перевернулся автобус с пассажирами. Три человека погибли, еще троих пассажиров с разными травмами доставили в больницу.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.

ДТП произошло 19 февраля около 22:00. Автобус Neoplan, следовавший из Буковеля в Тернополь, перевернулся на обочину.

Сейчас смотрят

– На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 39 человек, в том числе 1 ребенок. В результате ДТП 3 человека погибли и 3 травмированы. Пострадавших доставили в Теребовлянскую городскую больницу, – рассказали в ГСЧС.

Сотрудники ГСЧС спасли пассажирку, которую деблокировали из-под автобуса.

Neoplan подняли с обочины на проезжую часть и предотвратили пожар.

Трое погибли, трое в больнице: в Тернопольской области перевернулся автобус / 6 фотографий

К ликвидации последствий было привлечено 20 человек. личного состава и 5 ед. техники подразделений ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области, а также 3 ед. вспомогательной техники, предоставленной местным агропредприятием.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.