В Севастополе жители слышали взрывы и звуки стрельбы: что известно
Требует проверки
Жители временно оккупированного Севастополя сообщают, что слышали звуки взрывов и стрельбы.
Об этом массово пишут в местных Telegram-каналах.
По предварительной информации, в Корабельном районе прозвучало несколько взрывов, а в Инкермане, что на восточных окраинах Севастополя, слышали стрельбу.
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Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев уверяет, что и взрывы, и стрельба — это учебные стрельбы на полигонах. И стреляли вроде бы из гранатометов.
Однако местные говорят, что не знают военных полигонов ни в Корабельном районе, ни в Инкермане.