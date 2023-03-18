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В Севастополе жители слышали взрывы и звуки стрельбы: что известно

Марта Бондаренко, редактор ленты
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В Севастополе жители слышали взрывы и звуки стрельбы: что известно

Жители временно оккупированного Севастополя сообщают, что слышали звуки взрывов и стрельбы.

Об этом массово пишут в местных Telegram-каналах.

По предварительной информации, в Корабельном районе прозвучало несколько взрывов, а в Инкермане, что на восточных окраинах Севастополя, слышали стрельбу.

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Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев уверяет, что и взрывы, и стрельба — это учебные стрельбы на полигонах. И стреляли вроде бы из гранатометов.

Однако местные говорят, что не знают военных полигонов ни в Корабельном районе, ни в Инкермане.

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