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У Севастополі жителі чули вибухи та звуки стрілянини: що відомо

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Севастополі жителі чули вибухи та звуки стрілянини: що відомо

Жителі тимчасово окупованого Севастополя повідомляють, що чули звуки вибухів та стрілянини.

Про це масово пишуть у місцевих Telegram-каналах.

За попередньою інформацією, в Корабельному районі пролунало кілька вибухів, а в Інкермані, що на східних околицях Севастополя, чули стрілянину.

Зараз дивляться

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв запевняє, що і вибухи, і стрілянина – то навчальні стрільби на полігонах. І стріляли начебто із гранатометів.

Проте місцеві говорять, що не знають військових полігонів ні в Корабельному районі, ні в Інкермані.

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