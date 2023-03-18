У Севастополі жителі чули вибухи та звуки стрілянини: що відомо
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Жителі тимчасово окупованого Севастополя повідомляють, що чули звуки вибухів та стрілянини.
Про це масово пишуть у місцевих Telegram-каналах.
За попередньою інформацією, в Корабельному районі пролунало кілька вибухів, а в Інкермані, що на східних околицях Севастополя, чули стрілянину.
Зараз дивляться
Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв запевняє, що і вибухи, і стрілянина – то навчальні стрільби на полігонах. І стріляли начебто із гранатометів.
Проте місцеві говорять, що не знають військових полігонів ні в Корабельному районі, ні в Інкермані.