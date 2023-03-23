Март, 23 в 10:29

Военный волонтер Станислав Стойко, который на момент удара по многоэтажке в Запорожье 22 марта был там вместе со своей мамой, показал видео первых секунд после взрывов.

В эфире телемарафона Єдині новини он рассказал, что приехал к маме выпить кофе, сидели на кухне и сначала даже ничего не услышали.

— Нас отбросило где-то к подъезду, потом пришли в себя, подбежали к окну и увидели, что там все разрушено! Я начал снимать видео, и мы услышали сразу второй прилет. Он был в другой дом. Там сразу начался пожар. Спасатели приехали очень быстро, — говорит Станислав.

По его словам, они сразу спустились вниз, поскольку была опасность новых прилетов, и он стал помогать выводить людей из второго дома.

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— Вот мой дом, рядом горит второй, я весь в крови — помогали людям! — говорит Станислав уже во втором видео после ракетного удара.

22 марта российские войска обстреляли Запорожье. Накануне поздно вечером завершились поисково-спасательные работы возле двух многоэтажек, куда попали российские ракеты.

По данным полиции, погиб один человек, еще 34 пострадали, среди которых трое детей. Сейчас в больницах находятся 29 жителей дома.

В целом по Запорожью накануне оккупанты выпустили шесть ракет, пострадали также складские помещения и СТО.