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Факти / Надзвичайні події

Пили каву з мамою на кухні: очевидець показав перші секунди удару по Запоріжжю

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Ракетний удар по Запоріжжю 22 березня
Фото: ДСНС

Військовий волонтер Станіслав Стойко, який на момент удару по багатоповерхівці у Запоріжжі 22 березня був там разом зі своєю мамою, показав відео перших секунд після вибухів.

В ефірі телемарафону Єдині новини він розповів, що приїхав до мами випити кави, сиділи на кухні і спочатку навіть нічого не почули.

– Нас відкинуло десь до під’їзду, потім прийшли до тями, підбігли до вікна і побачили, що там все зруйновано! Я почав знімати відео, і почули відразу другий приліт. Він був в інший будинок. Там одразу почалася пожежа. Рятувальники приїхали дуже швидко, – каже Станіслав.

За його словами, вони одразу спустилися вниз, оскільки була небезпека нових прильотів, і він почав допомагати виводити людей з другого будинку.

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– Оце мій дім, поруч палає другий, я весь у крові – допомагали людям! – каже Станіслав уже у другому відео після ракетного удару.

22 березня російські війська обстріляли Запоріжжя. Напередодні пізно ввечері завершилися пошуково-рятувальні роботи біля двох багатоповерхівок, куди влучили російські ракети.

За даними поліції, загинула одна людина, ще 34 постраждали, серед яких троє дітей. Наразі в лікарнях перебувають 29 мешканців будинку.

Загалом по Запоріжжю напередодні окупанти випустили шість ракет, постраждали також складські приміщення та СТО.

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