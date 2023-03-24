Март, 24 в 15:35

Российские власти оккупированного Крыма начали эвакуацию с полуострова.

Об этом в эфире телеканала FREEДOM заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, местным жителям приходилось слышать на FM-станциях предупреждения о необходимости выезда с полуострова. В первую очередь это касается тех, кто каким-либо образом сотрудничает с оккупационными властями.

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— Для того, чтобы там был мир и порядок, полуостров необходимо деоккупировать и вернуть туда законную украинскую власть. Собственно, вернуть Крым в родную украинскую гавань, что обязательно и произойдет в ближайшее время. Поэтому всем тем, кто работает на Россию, действительно в ближайшее время лучше покинуть территорию украинского Крыма, — сказал Андрей Юсов.

По его словам, очень активно готовятся к эвакуации военное командование РФ, администрации. Они переписывают или продают недвижимость, вывозят семьи. Рядовой состав руководство успокаивает, мол, нечего волноваться.

Андрей Юсов отмечает, что всем оккупантам и коллаборантам, кто связал свою судьбу с путинским рашистским режимом, надо уже сейчас покидать территорию Крыма — пока есть возможность.