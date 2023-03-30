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Насиловали женщину в гараже: идентифицировано и сообщено о подозрении трем военным РФ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Насиловали женщину в гараже: идентифицировано и сообщено о подозрении трем военным РФ
Фото: Depositphotos

Были идентифицировано и сообщено о подозрении трем военнослужащим ВС РФ, которые по очереди насиловали женщину.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Подозреваемые – военные 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Донской Будапештской Красного знамени ордена Красной Звезды бригады (37 ОМСБр, в/ч 69647) ВС РФ, уроженцы Республики Бурятии, Читинской области и Иркутской области РФ.

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По данным следствия, в марте 2022 года подозреваемые вместе с другими военными ВС РФ оккупировали один из населенных пунктов Киевщины. Они устрашали мирное население, искали мужчин и участников сил антитеррористической операции, постоянно осматривали все помещения гражданских домов.

— Через 20 дней оккупации российские военные, среди которых подозреваемые, начали систематически вторгаться во двор частного дома, где проживали две женщины и малолетняя девочка. Делали это всегда в группах по три человека, состав которых постоянно менялся, — говорится в сообщении.

Подозреваемые, постоянно демонстрируя наличие оружия, принимая во внимание отсутствие мужчин в доме, по очереди водили одну из женщин в гаражное помещение, где насиловали. Другие в это время оставались на улице для возможного сопротивления со стороны ее родственников и соседей.

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Один из них за время оккупации совершил насильственные действия сексуального характера раз, второй совершал такие действия дважды, а третий – в течение недели каждый день.

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