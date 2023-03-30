Ґвалтували жінку у гаражі: ідентифіковано та повідомлено про підозру трьом військовим РФ

Березень, 30 в 17:35

Було ідентифіковано та повідомлено про підозру трьом військовослужбовцям ЗС РФ, які по черзі ґвалтували жінку.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Підозрювані – військові 37-мої окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної Зірки бригади (37 ОМСБр, в/ч 69647) ЗС РФ, уродженці Республіки Бурятії, Читинської області та Іркутської області РФ.

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За даними слідства, у березні 2022 року підозрювані разом з іншими військовими ЗС РФ окупували один з населених пунктів Київщини. Вони залякували мирне населення, шукали чоловіків та учасників сил антитерористичної операції, постійно оглядали всі приміщення цивільних будинків.

– Через 20 днів окупації російські військові, серед яких підозрювані, почали систематично вриватись на подвір’я приватного будинку, де проживали дві жінки та малолітня дівчинка. Робили це завжди в групах по три особи, склад яких постійно змінювався, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрювані, постійно демонструючи наявність зброї, беручи до уваги відсутність чоловіків в будинку, по черзі водили одну з жінок до гаражного приміщення, де ґвалтували. Інші в цей час залишались на вулиці з метою подолання можливого опору з боку її родичів та сусідів.

Один з них за час окупації вчинив насильницькі дії сексуального характеру раз, другий вчиняв такі дії двічі, а третій – протягом тижня кожного дня.