Изнасиловали беременную женщину под Киевом: объявлено подозрение двум военным РФ

Ноябрь, 03 в 12:00

Полиция объявила подозрение двум российским военным, причастным к изнасилованию беременной женщины, а также пыткам и грабежу мирных жителей во время оккупации Киевской области.

Речь идет о военнослужащих 6 танкового полка воинской части 93 992 (город Чебаркуль Челябинской области РФ) 90 танковой дивизии Центрального военного округа ВС РФ.

Следователи установили, что двое россиян среди бела дня на улице набросились на женщину, избили ее, выбили зубы и, угрожая оружием, заставили зайти в дом, где изнасиловали. То, что она была беременна, оккупантов не остановило. Женщина потеряла ребенка.

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Личность второго оккупанта еще не установлена. Третий фигурант дела во время преступления был на входе в дом, чтобы не допустить посторонних.

Подозрение объявлено одному насильнику и тому, что “стоял на страже”, по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны). Наказание по этой статье – заключение на срок до 12 лет.

Фото: ГУР