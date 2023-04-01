В Херсонской области умер электромонтер, который вчера подорвался на российской мине
Сегодня, 1 апреля, в больнице умер электромонтер, который вчера подорвался на вражеской мине в селе Посад-Покровское на Херсонщине.
Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.
Так, вчера в селе Посад-Покровское на российской мине подорвались три человека. Это электромонтеры. Люди работали над восстановлением электросетей.
От взрыва погибли двое мужчин в возрасте 50 и 45 лет, а третий электромонтер получил тяжелые ранения.
Однако сегодня он также умер.
Под процессуальным руководством Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
29 марта авто ГСЧС подорвалось на российской мине в Николаевской области. В результате взрыва травмы получил один из сотрудников облэнерго.