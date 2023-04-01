Апрель, 01 в 12:48

Сегодня, 1 апреля, в больнице умер электромонтер, который вчера подорвался на вражеской мине в селе Посад-Покровское на Херсонщине.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

Так, вчера в селе Посад-Покровское на российской мине подорвались три человека. Это электромонтеры. Люди работали над восстановлением электросетей.

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От взрыва погибли двое мужчин в возрасте 50 и 45 лет, а третий электромонтер получил тяжелые ранения.

Однако сегодня он также умер.

Под процессуальным руководством Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Херсонской области умер электромонтер, который вчера подорвался на российской мине / 2 фотографии

29 марта авто ГСЧС подорвалось на российской мине в Николаевской области. В результате взрыва травмы получил один из сотрудников облэнерго.