На Николаевщине авто ГСЧС подорвалось на мини: госпитализирован сотрудник облэнерго
Автомобиль Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям подорвался на российской мине в Николаевской области.
Об этом сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет.
— Сегодня возле с. Великополье Гороховской громады на вражеской орковской мине подорвался автомобиль ГСЧС, сопровождавший специалистов облэнерго. Специалисты восстанавливали электроснабжение в деоккупированном поселке, — написал Шайхет в Telegram.
Он отметил, что в результате взрыва травмы получил один из сотрудников облэнерго. Сейчас он пребывает в больнице.
— Еще раз предупреждаю местных жителей, проживающих на освобожденных территориях, будьте максимально внимательны при обнаружении опасных находок, — говорит Шайхет.
Фото: Сергей Шайхет