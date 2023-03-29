На Николаевщине авто ГСЧС подорвалось на мини: госпитализирован сотрудник облэнерго

Март, 29 в 20:08

Автомобиль Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям подорвался на российской мине в Николаевской области.

Об этом сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

— Сегодня возле с. Великополье Гороховской громады на вражеской орковской мине подорвался автомобиль ГСЧС, сопровождавший специалистов облэнерго. Специалисты восстанавливали электроснабжение в деоккупированном поселке, — написал Шайхет в Telegram.

Он отметил, что в результате взрыва травмы получил один из сотрудников облэнерго. Сейчас он пребывает в больнице.

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— Еще раз предупреждаю местных жителей, проживающих на освобожденных территориях, будьте максимально внимательны при обнаружении опасных находок, — говорит Шайхет.

Фото: Сергей Шайхет