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Факти / Надзвичайні події

На Херсонщині помер електромонтер, який вчора підірвався на російській міні

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
На Херсонщині помер електромонтер, який вчора підірвався на російській міні

Сьогодні, 1 квітня, у лікарні помер електромонтер, який вчора підірвався на ворожій міні у селі Посад-Покровське на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Так, вчора у селі Посад-Покровське на російській міні підірвалися троє людей. Це електромонтери. Люди працювали над відновленням електромереж.

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Від вибуху загинули двоє чоловіків віком 50 та 45 років, а третій електромонтер дістав важкі поранення.

Проте сьогодні він також помер.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

На Херсонщині помер електромонтер, який вчора підірвався на російській міні / 2 фотографии

29 березня авто ДСНС підірвалося на російській міні у Миколаївській області. Внаслідок вибуху травми отримав один із співробітників обленерго.

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