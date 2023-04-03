На Запорожье экс-сотрудница правоохранительных органов помогала вывозить детей в РФ — ГБР

Апрель, 03 в 13:49

Бывшая сотрудница правоохранительных органов из Приморского Запорожской области после российского вторжения добровольно пошла работать на оккупантов, став соучастницей похищения и принудительной депортации украинских детей в РФ.

Работники ГБР заочно объявили ей подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

До полномасштабного вторжения женщина занималась правами детей в отделе ювенальной превенции, после — получила должность в незаконно созданном агрессорами “Приморском отделении полиции УВД”, на которой помогала врагам выявлять и вывозить детей.

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Предательница также сдавала местных жителей, которые не желали подчиняться оккупационному режиму, и участвовала в рейдах по изъятию имущества. Забирали все, что представляло хоть какую-то ценность.

В Украине зафиксировано похищение Россией 4 390 детей, которые являются сиротами, полусиротами или лишены родительской опеки.