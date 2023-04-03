На Запоріжжі експрацівниця правоохоронних допомагала вивозити дітей до РФ – ДБР

Квітень, 03 в 13:49

Колишня співробітниця правоохоронних органів із Приморського Запорізької області після російського вторгнення добровільно пішла працювати на окупантів, ставши співучасницею викрадення та примусової депортації українських дітей до РФ.

Працівники ДБР заочно оголосили їй підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Покарання за цією статтею – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До повномасштабного вторгнення жінка опікувалась правами дітей у відділі ювенальній превенції, після – отримала посаду в незаконно створеному агресорами “Приморском отделении полиции УВД”, на якій допомагала ворогам знаходити та вивозити дітей.

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Зрадниця також здавала місцевих жителів, які не бажали підкорюватись окупаційному режиму, та брала участь у рейдах із вилучення майна. Забирали все, що становило хоч якусь цінність.

В Україні зафіксовано викрадення Росією 4 390 дітей, які є сиротами, напівсиротами або позбавленими батьківського піклування.