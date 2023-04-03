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Факти / Надзвичайні події

На Запоріжжі експрацівниця правоохоронних допомагала вивозити дітей до РФ – ДБР

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Депортація
Фото: Depositphotos

Колишня співробітниця правоохоронних органів із Приморського Запорізької області після російського вторгнення добровільно пішла працювати на окупантів, ставши співучасницею викрадення та примусової депортації українських дітей до РФ.

Працівники ДБР заочно оголосили їй підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Покарання за цією статтею – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До повномасштабного вторгнення жінка опікувалась правами дітей у відділі ювенальній превенції, після – отримала посаду в незаконно створеному агресорами “Приморском отделении полиции УВД”, на якій допомагала ворогам знаходити та вивозити дітей.

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Зрадниця також здавала місцевих жителів, які не бажали підкорюватись окупаційному режиму, та брала участь у рейдах із вилучення майна. Забирали все, що становило хоч якусь цінність.

В Україні зафіксовано викрадення Росією 4 390 дітей,  які є сиротами, напівсиротами або позбавленими батьківського піклування.

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Джерело: ДБР
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