РФ похитила почти 4400 украинских детей-сирот — Верещук

Март, 28 в 9:18

В Украине зафиксировано похищение Россией 4390 детей, которые являются сиротами, полусиротами или лишенными родительской опеки.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона Единые новости.

По ее словам, эти дети сейчас находятся или на временно оккупированных территориях или в России.

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Украина собирает доказательства их незаконного вывоза и передает их в Международный уголовный суд. Данные о таких случаях поступают из прокуратуры, разведки и других источников.

Верещук добавила, что россияне фактически сами признают совершенные военные преступления, когда публично сообщают об “усыновлении” в России детей, которых Украина требует вернуть.

— Когда условная Львова-Белова усыновляет ребенка, а мы обращались как страна именно за этим ребенком и требовали его возвращения… все, что они совершили, — они уже зафиксировали свое преступление, — сказала она.

Министр считает, что для возвращения похищенных детей в Украину необходимо усиление давления международного сообщества, санкции и “привлечение к ответственности тех, кто совершает преступление геноцида против детей”.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в принудительной депортации украинских детей участвует высшее военно-политическое руководство РФ.

Источник: телемарафон