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Угрожали расстрелом семьи: идентифицированы трое военных РФ, которые изнасиловали украинку на Харьковщине

Юля Захарченко, редактор ленты
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Фото: Depositphotos

В Украине идентифицировали трех российских военных, которые год назад изнасиловали молодую украинку во время захвата части Харьковской области.

По данным Службы безопасности Украины, они входят в состав 99 артиллерийского полка Вооруженных сил РФ. Весной 2022 года они ворвались на территорию частного дома в одном из населенных пунктов, где проживала женщина вместе с семьей.

Угрожая расстрелом семьи, они заставили ее уехать вместе с ними. В то же время россияне завязали глаза украинке, чтобы она не могла узнать местность.

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— Пользуясь тем, что женщина не могла сопротивляться, все они по очереди изнасиловали ее. В результате сексуального насилия потерпевшая получила травмы. Это подтверждено выводами судебно-медицинской экспертизы, — говорится в сообщении СБУ.

Следователи сообщили о подозрении трем злоумышленникам по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

СБУ проводит комплексные мероприятия для установления места пребывания фигурантов и привлечения их к ответственности.

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Источник: СБУ
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