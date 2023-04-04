Погрожували розстрілом родини: ідентифіковано трьох військових РФ, які зґвалтували українку на Харківщині

Квітень, 04 в 18:24

В Україні ідентифікували трьох російських військових, які рік тому зґвалтували молоду українку під час захоплення частини Харківської області.

За даними Служби безпеки України, вони входять до складу 99 артилерійського полку Збройних сил РФ. Навесні 2022 року вони увірвалися на територію приватного будинку в одному з населених пунктів, де проживала жінка разом з сім’єю.

Погрожуючи розстрілом родини, вони змусили її поїхати разом з ними. Водночас росіяни зав’язали очі українці, щоб вона не могла впізнати місцевість.

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– Користуючись тим, що жінка не могла чинити опір, усі вони по черзі зґвалтували її. Внаслідок сексуального насильства потерпіла отримала травми. Це підтверджено висновками судово-медичної експертизи, – йдеться у повідомленні СБУ.

Слідчі повідомили про підозру трьом зловмисникам за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

СБУ проводить комплексні заходи для встановлення місця перебування фігурантів та притягнення їх до відповідальності.