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“Воспитывал” солдата кулаками: на Житомирщине будут судить командира взвода

Малиновская Ангелина, редактор ленты
“Воспитывал” солдата кулаками: на Житомирщине будут судить командира взвода

Перед судом предстанет командир взвода с Житомирской области, который “воспитывал” солдата кулаками. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Об этом сообщает ДБР.

Отмечается, что он обвиняется в применении насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Инцидент произошел 11 марта 2023 года, когда младший лейтенант решил “проучить” солдата-срочника, который якобы находился на военной службе в состоянии алкогольного опьянения. Но вместо правовых методов воздействия он прибег к применению силы. Командир нанес юноше несколько ударов по туловищу, в результате чего потерпевший получил легкие телесные повреждения.

“Воспитательная беседа” попала на видео и была обнародована в интернете.

15 марта 2023 года военнослужащему было сообщено о подозрении, он был отстранен от занимаемой должности. Младший лейтенант свою вину признал. А 17 марта его взяли под круглосуточный домашний арест.

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