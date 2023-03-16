Офицеру, который избил срочника в воинской части Житомира, сообщено о подозрении, командование заплатит штраф

Март, 16 в 11:41

В Житомире офицеру, который избил срочника сообщили о подозрении по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Об этом сообщают в офисе Генпрокурора.

По данным следствия, 11 марта 2023 года младший лейтенант, находясь в должности командира взвода роты охраны воинской части, применил к солдату насилие, причинив ему легкие телесные повреждения.

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– Подозреваемый был недоволен пребыванием срочника в состоянии алкогольного опьянения и его неподобающим поведением. Таким образом офицер нарушил требования Уставов Вооруженных Сил Украины и порядок прохождения военной службы в условиях военного положения, — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Кроме того, в отношении командования воинской части составлен административный протокол по факту халатного отношения к военной службе в связи с несвоевременным сообщением прокурора и ГБР о совершенном в воинской части преступлении (ч. 3 ст. 172-15 КУоАП).

Напомним, 11 марта 2023 года в интернете появилось видео с избиением срочника его командиром. Во время проверки было подтверждено, что инцидент произошел в одной из воинских частей на Житомирщине в тот же день после обеда.