“Виховував” солдата кулаками: на Житомирщині судитимуть командира взводу

Квітень, 05 в 10:24

Перед судом постане командир взводу з Житомирщини, який “виховував” солдата кулаками. Обвинувальний акт вже скеровано до суду.

Про це повідомляє ДБР.

Зазначається, що він обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років.

Інцидент трапився 11 березня 2023 року, коли молодший лейтенант вирішив “провчити” солдата-строковика, який нібито перебував на військовій службі у стані алкогольного сп’яніння. Але замість правових методів впливу він вдався до застосування сили. Командир завдав юнаку кількох ударів по тулубу, унаслідок чого постраждалий зазнав легких тілесних ушкоджень.

“Виховна розмова” потрапила на відео, яке було оприлюднено в інтернеті.

15 березня 2023 року військовому було повідомлено про підозру та відсторонено від займаної посади. Молодший лейтенант свою провину визнав. А 17 березня його взяли під цілодобовий домашній арешт.