Зашел в блиндаж и расстрелял из пулемета: на Волыни прошел суд по убийству двух военных

Апрель, 06 в 22:38

Ратновский районный суд начал рассмотрение дела об убийстве двух военнослужащих 100 отдельной бригады территориальной обороны.

Речь идет о 48-летнем отце и 26-летнем сыне.

В материалах следствия сообщается, что младший сержант, который находится на скамье подсудимых, 16 января 2023 года в состоянии алкогольного опьянения вошел в помещение блиндажа, где ночевали бойцы, и выстрелил из ручного пулемета. Он произвел почти десяток выстрелов в одного солдата и еще несколько – в другого.

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Дело на подготовительном заседании должна была рассматривать коллегия судей, но судья Василий Лях объявил о самоотводе из-за конфликта интересов. Он отметил, что в следственных действиях принимал участие в качестве адвоката зять подсудимого.

– Недостаточно судей, чтобы создать новый правомочный состав суда, поэтому мною подписано представление об определении подсудности, – сказал судья Василий Лях.

В дальнейшем это дело направляется в Волынский апелляционный суд, который определит дальнейший суд, что будет рассматривать уголовное дело. Обвиняемому солдату грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Жена и мать погибших военных Оксана Куцик рассказала, что родственники обвиняемого только недавно попросили прощения. Женщина говорит: 5 апреля – 80 дней со дня гибели ее родных, мужа и сына.

– Сегодня впервые подошла жена убийцы и хотела попросить у меня прощения. Она – не виновата, она не должна просить у меня прощения. Я настаиваю на том, что виновный должен сидеть, у него должно быть пожизненное заключение. Он забрал моих самых дорогих людей. Он не должен этого делать, — сказала женщина.

От комментария журналистам обвиняемый и его родственники отказались, как и прокурор по делу.