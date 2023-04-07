Зайшов до бліндажа та розстріляв із кулемета: на Волині відбувся суд у справі вбивства двох військових

Квітень, 06 в 22:38

Ратнівський районний суд почав розгляд справи про вбивство двох військовослужбовців 100 окремої бригади територіальної оборони.

Йдеться про 48-річного батька та 26-річного сина.

У матеріалах слідства повідомляється, що молодший сержант, який наразі перебуває на лаві підсудних, 16 січня 2023 року у стані алкогольного сп’яніння увійшов до приміщення бліндажа, де ночували бійці, та вистрелив із ручного кулемета. Він зробив майже десяток пострілів у одного солдата та ще кілька – в іншого.

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Справу на підготовчому засіданні мала розглядати колегія суддів, але суддя Василь Лях оголосив про самовідвід через конфлікт інтересів. Він зауважив, що у слідчих діях брав участь як адвокат зять підсудного.

– Недостатньо суддів, щоб утворити новий повноважний склад суду, тому мною підписано подання про визначення підсудності, – сказав суддя Василь Лях.

Надалі цю справу скеровують до Волинського апеляційного суду, який визначить подальший суд, що розглядатиме кримінальну справу. Обвинуваченому солдату загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Дружина та матір загиблих військових Оксана Куцик розповіла, що родичі обвинуваченого лише нещодавно попросили пробачення. Жінка каже: 5 квітня – 80 днів від дня загибелі її рідних, чоловіка та сина.

– Сьогодні вперше підійшла дружина вбивці й хотіла попросити в мене вибачення. Вона – не винна, вона не повинна просити в мене пробачення. Я наполягаю на тому, що винний має сидіти, в нього має бути довічне ув’язнення. Він забрав моїх найдорожчих. Він не мав цього робити, – сказала жінка.

Від коментаря журналістам обвинувачуваний і його родичі відмовилися, як і прокурор у справі.