Апрель, 09 в 22:20

В Ужгороде в ночь на 9 апреля неизвестные сожгли автомобиль секретаря горсовета, представителя Слуги народа Арсена Мелкумяна. Подробности инцидента и что говорит полиция – читайте дальше в материале Фактов ICTV.

Что произошло

Секретарь горсовета Арсен Мелкумян сообщил, что автомобиль загорелся в 1:50 ночи во дворе частного дома.

Возгорание попало на видео камер наблюдения. Рядом с автомобилем на посту находился охранник. Поджигателей на видео не зафиксировано. Черный микроавтобус Mercedes сгорел буквально за несколько минут.

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— Сомнений, что это умышленное дело чьих-то рук нет – вы все видите на видео. Кому и зачем это нужно, пока не знаю, но надеюсь и уверен, что правоохранители сделают все, чтобы найти виновников. Все соответствующие действия мною сделаны, заявление в полицию написано, следственные действия проводятся, экспертиза проводится. Машину забирают на штрафплощадку, — написал он в Facebook.

Со своей стороны, журналист Виталий Глагола в Telegram отметил, что его источники в полиции сообщают, что на месте происшествия сам Мелкумян сказал правоохранителям, что возможной причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

– Но следствие будет пытаться установить все обстоятельства дела. Если доказательств умышленного поджога так и не будет найдено, это дело закроют. Окончательную причину возгорания установят после экспертизы, – добавил он.

Поджог авто секретаря горсовета в Ужгороде: могло ли быть покушение и что говорят в полиции / 4 фотографии

При этом глава временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам “лесной коррупции” Николай Тищенко считает, что это однозначно было покушение. Он отметил, что по одной из версий “был применен дрон”, а авто, которое было уничтожено, “использовали для проверок лесохозяйств”.

— Мы работали и будем работать 24/7, но теперь еще более упорно. Думали, что откупитесь, как привыкли, и это остановит проверки? Думали, что угрозами сможете остановить работу ВСК? Нет, даже не ждите, – говорится в сообщении главы ВСК.

Однако СМИ пишут, что согласно официальным документам Мелкумян не входит в ВСК по вырубке лесов.

Что пишут в соцсетях

Люди начали активно обсуждать этот инцидент и многие не верят в покушение, да еще и с применением беспилотника.

Такие комментарии оставляют украинцы под новостью о поджоге автомобиля.

— С помощью дрона… целая спецоперация прям. А бомбардировщиков в небе там не было видно? — Мелкумян полиции заявил, что это технические неполадки. – Это ему Тайланд мстит. – 90-е напоминает. – Машину принесли в жертву на ритуальном костре.

Что говорят в полиции

Пресс-секретарь Нацполиции Закарпатской области Анна Дан сообщила Фактам ICTV, что факт возгорания автомобиля в полиции зафиксировали.

— Ночью 9 апреля было зафиксировано возгорание автомобиля, принадлежащего секретарю Ужгородского городского совета. Был проведен осмотр места происшествия, были совершены необходимые первоочередные следственные действия. В настоящее время собранные сведения мы внесли в Единый реестр досудебных расследований квалификацией ч.2 ст.194 УКУ, то есть речь идет об умышленном повреждении чужого имущества путем поджога. О пострадавших речь не идет, то есть у нас есть уничтоженный огнем автомобиль, – отметила она.

Спикер добавила, что в открытом уголовном производстве будет назначен ряд экспертиз. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Следует отметить, что санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Фото: Виталий Глагола