Квітень, 09 в 22:20

В Ужгороді в ніч на 9 квітня невідомі спалили автомобіль секретаря міськради, представника Слуги народу Арсена Мелкумяна. Подробиці інциденту та що каже поліція – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Що сталося

Секретар міськради Арсен Мелкумян повідомив, що автомобіль загорівся о 1.50 ночі у дворі приватного будинку.

Займання потрапило на відео камер спостереження. Поряд з авто на посту знаходився охоронець. Паліїв на відео не зафіксовано. Чорний мікроавтобус Mercedes згорів буквально за кілька хвилин.

Зараз дивляться

– Сумнівів, що це умисна справа чиїхось рук, немає – ви все бачите на відео. Кому і навіщо це потрібно, наразі не знаю, але сподіваюся і впевнений, що правоохоронці зроблять усе, щоб знайти винуватців. Усі відповідні дії мною зроблені, заява у поліцію написана, слідчі дії проводяться, експертиза проводиться. Машину забирають на штрафмайданчик, – написав він у Facebook.

Зі свого боку журналіст Віталій Глагола у Telegram зазначив, що його джерела у поліції повідомляють, що на місці події сам Мелкумян сказав правоохоронцям, що можливою причиною загорання стало замикання електропроводки.

– Але слідство буде намагатись встановити усі обставини справи. Якщо доказів умисного підпалу так і не буде знайдено, то цю справу закриють. Остаточну причину займання встановлять після експертизи, – додав він.

Підпал авто секретаря міськради в Ужгороді: чи міг бути замах та що кажуть у поліції / 4 фотографии

При цьому голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань “лісової корупції” Микола Тищенко вважає, що це був однозначно замах. Він зазначив, що за однією з версій “було застосовано дрон”, а авто, яке було знищено “застосовували для перевірок лісогосподарств”.

– Ми працювали та працюватимемо 24/7, та тепер ще завзятіше. Думали, що відкупитись, як звикли, та це зупинить перевірки? Думали, що погрозами зможете зупинити роботу ТСК? Ні, навіть не чекайте, – йдеться у дописі голови ТСК.

Проте ЗМІ пишуть, що згідно офіційних документів Мелкумян не входить до ТСК по вирубці лісів.

Що пишуть у соцмережах

Люди почали активно обговорювати цей інцидент та багато хто не вірить у замах та ще й із застосуванням безпілотника.

Такі коментарі залишають українці під новиною про підпал автівки.

– За допомогою дрона… ціла спецоперація прям. А бомбардувальників у небі там не було видно? – Мелкумян поліції заявив, що то технічні неполадки. – Це йому Тайланд мстить. – 90-ті нагадує. – Машину принесли у жертву на ритуальному вогнищі.

Що кажуть у поліції

Речниця Нацполіції Закарпатської області Ганна Дан повідомила Фактам ICTV, що факт загоряння автомобіля у поліції зафіксували.

– Вночі 9 квітня було зафіксовано загоряння авто, що належить секретарю Ужгородської міської ради. Було проведено огляд місця події, були здійснені необхідні першочергові слідчі дії. Наразі зібрані відомості ми внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань кваліфікацією ч.2 ст.194 ККУ, тобто йде мова про умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Про потерпілих мова не йде, тобто у нас є знищений вогнем автомобіль, – зазначила вона.

Речниця додала, що у відкритому кримінальному проваджені буде призначено низку експертиз. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Варто зазначити, що санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.

Фото: Віталій Глагола