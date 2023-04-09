Апрель, 09 в 9:15

Ночью 9 апреля Россия атаковала Запорожье. В частном дому, куда попала ракета, погибла 11-летняя девочка и мужчина, из-под завалов удалось спасти женщину.

Обновлено в 09:15. В ГСЧС сообщили, что завершили аварийно-спасательные работы. По данным спасателей, погибли 11-летняя девочка и ее 50-летний отец, а 46-летнюю мать удалось достать живой из-под завалов. Также, к счастью, старшая дочь была в гостях.

В результате попадания ракеты частично разрушен жилой дом, взрывной волной частично повреждены соседние дома.

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08:12. В результате попадания ракеты в частный дом погибла 11-летняя девочка и мужчина. Из-под завалов удалось спасти женщину.

Во время ракетной атаки повреждены окна и кровля еще в десятках соседних домов, сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

На месте продолжается разбор завалов. Сейчас улица отключена от газа и электричества.

Есть два коммунальных автобуса, в которых местные жители могут согреться и выпить горячие напитки, уточнил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 410-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Юрий Малашко