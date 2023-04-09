Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Погибли 11-летняя девочка с отцом: ночью РФ атаковала Запорожье

Валентина Летяк, редактор ленты
вночі РФ атакувала Запоріжжя

Ночью 9 апреля Россия атаковала Запорожье. В частном дому, куда попала ракета, погибла 11-летняя девочка и мужчина, из-под завалов удалось спасти женщину.

Обновлено в 09:15. В ГСЧС сообщили, что завершили аварийно-спасательные работы. По данным спасателей, погибли 11-летняя девочка и ее 50-летний отец, а 46-летнюю мать удалось достать живой из-под завалов. Также, к счастью, старшая дочь была в гостях.

В результате попадания ракеты частично разрушен жилой дом, взрывной волной частично повреждены соседние дома.

Сейчас смотрят

08:12. В результате попадания ракеты в частный дом погибла 11-летняя девочка и мужчина. Из-под завалов удалось спасти женщину.

Во время ракетной атаки повреждены окна и кровля еще в десятках соседних домов, сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

На месте продолжается разбор завалов. Сейчас улица отключена от газа и электричества.

Есть два коммунальных автобуса, в которых местные жители могут согреться и выпить горячие напитки, уточнил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 410-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Юрий Малашко

Источник: ГСЧС
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка