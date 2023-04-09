Квітень, 09 в 9:15

Вночі 9 квітня Росія атакувала Запоріжжя. У приватному будинку, куди влучила ракета, загинула 11-річна дівчинка і чоловік, з-під завалів вдалося врятувати жінку.

Оновлено о 09:15. У ДСНС повідомили, що завершили аварійно-рятувальні роботи. За даними рятувальників, загинули 11-річна дівчинка та її 50-річний батько, а 46-річну матір вдалося дістати живою з-під завалів. Також, на щастя, старша донька була в гостях.

Внаслідок влучання ракети частково зруйновано житловий будинок, вибуховою хвилею частково пошкоджені сусідні будинки.

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08:12. Внаслідок влучання ракети у приватний будинок загинула 11-річна дівчинка та чоловік. З-під завалів вдалося врятувати жінку.

Під час ракетної атаки пошкоджено вікна та покрівля ще в десятках сусідніх будинків, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

На місці триває розбір завалів. Наразі вулиця відключена від газу та електрики.

Є два комунальних автобуси, у яких місцеві жителі можуть зігрітися та випити гарячі напої, уточнив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 410-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Юрій Малашко