Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Детские выплаты 2023: какая денежная помощь предусмотрена в Украине
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Происшествия
Юлия Соколова, редактор ленты

Оккупанты обстреляли Купянский район из Градов: есть раненые

Обстріл Куп'янського району
Фото: ГСЧС

В четверг, 13 апреля, российские войска обстреляли Купянский район (Харьковская область) из РСЗО Град. В результате получили ранения четыре человека в двух населенных пунктах.

Как проинформировали в пресс-службе Офиса генпрокурора, около 11:30 оккупанты открыли огонь по селу Кучеривка Купянского района.

Военнослужащие РФ применили реактивные системы залпового огня. По данным Главного управления ГСЧС в Харьковской области, это были РСЗО Град.

Обстріл Куп'янського району
Обстріл Куп'янського району
Обстріл Куп'янського району
Обстріл Куп'янського району
Обстріл Куп'янського району
Обстріл Куп'янського району
Обстріл Куп'янського району
Обстріл Куп'янського району
Обстріл Куп'янського району
Обстріл Куп'янського району

Во время обстрела загорелся трактор с прицепом. Ранения получили три человека: водитель трактора и двое мужчин-пассажиров прицепа. Их госпитализировали в областную клиническую больницу.

Спасатели оперативно потушили спровоцированный обстрелом пожар.

А около 15:00 российские оккупанты обстреляли поселок Двуречная Купянского района. В результате осколочное ранение получил местный житель.

Прокуроры совместно со следователями задокументировали очередные военные преступления РФ. Досудебные расследования начаты по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

На днях в Харьковской области украинские военные сбили по меньшей мере два ударных дрона-камикадзе Shahed, которыми войска РФ пытались наносить удары.

Читайте также
Угрожали расстрелом семьи: идентифицированы трое военных РФ, которые изнасиловали украинку на Харьковщине
труп_тіло людини_тіло людини в лісі_труп у лісі_смерть_катування_зґвалтування

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, Офис генпрокурора

Источник: ГСЧС, Офис генпрокурора
Война в Украине, Грады, ДСНС, Російська агресія, Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Говард Баффет в седьмой раз в Украине: что обговаривали с Зеленским и о написании книги о войне
Говард Баффет
Готовим ребят, ждем поставки оружия и приближаем победу — Зеленский
Володимир Зеленський
Кулеба назвал три немедленных шага, которые обеспечат успех ВСУ на поле боя
Дмитро Кулеба
Байден впервые отреагировал на возможную утечку секретных документов США
Джо Байден
Будет ли правительство повышать тарифы на электроэнергию в 2023 году — прогноз эксперта
Оккупанты обстреляли Купянский район из Градов: есть раненые
Видео
Скандальные истории с оскорблением военных — что скрывается за неуважением к ВСУ

Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

Маргарита Верещагина
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Оккупанты обстреляли Купянский район из Градов: есть раненые
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Ядерна зброя
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Оккупанты обстреляли Купянский район из Градов: есть раненые
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь