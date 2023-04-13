Оккупанты обстреляли Купянский район из Градов: есть раненые
В четверг, 13 апреля, российские войска обстреляли Купянский район (Харьковская область) из РСЗО Град. В результате получили ранения четыре человека в двух населенных пунктах.
Как проинформировали в пресс-службе Офиса генпрокурора, около 11:30 оккупанты открыли огонь по селу Кучеривка Купянского района.
Военнослужащие РФ применили реактивные системы залпового огня. По данным Главного управления ГСЧС в Харьковской области, это были РСЗО Град.
Во время обстрела загорелся трактор с прицепом. Ранения получили три человека: водитель трактора и двое мужчин-пассажиров прицепа. Их госпитализировали в областную клиническую больницу.
Спасатели оперативно потушили спровоцированный обстрелом пожар.
А около 15:00 российские оккупанты обстреляли поселок Двуречная Купянского района. В результате осколочное ранение получил местный житель.
Прокуроры совместно со следователями задокументировали очередные военные преступления РФ. Досудебные расследования начаты по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
На днях в Харьковской области украинские военные сбили по меньшей мере два ударных дрона-камикадзе Shahed, которыми войска РФ пытались наносить удары.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, Офис генпрокурора
Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.Маргарита Верещагина