В четверг, 13 апреля, российские войска обстреляли Купянский район (Харьковская область) из РСЗО Град. В результате получили ранения четыре человека в двух населенных пунктах.

Как проинформировали в пресс-службе Офиса генпрокурора, около 11:30 оккупанты открыли огонь по селу Кучеривка Купянского района.

Военнослужащие РФ применили реактивные системы залпового огня. По данным Главного управления ГСЧС в Харьковской области, это были РСЗО Град.

Во время обстрела загорелся трактор с прицепом. Ранения получили три человека: водитель трактора и двое мужчин-пассажиров прицепа. Их госпитализировали в областную клиническую больницу.

Спасатели оперативно потушили спровоцированный обстрелом пожар.

А около 15:00 российские оккупанты обстреляли поселок Двуречная Купянского района. В результате осколочное ранение получил местный житель.

Прокуроры совместно со следователями задокументировали очередные военные преступления РФ. Досудебные расследования начаты по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

На днях в Харьковской области украинские военные сбили по меньшей мере два ударных дрона-камикадзе Shahed, которыми войска РФ пытались наносить удары.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, Офис генпрокурора

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