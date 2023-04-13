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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Окупанти обстріляли Куп’янський район із Градів: є поранені

Обстріл Куп'янського району
Фото: ДСНС

У четвер, 13 квітня, російські війська обстріляли Куп’янський район (Харківська область) із РСЗВ Град. Внаслідок цього зазнали поранень четверо людей у двох населених пунктах.

Як поінформували в пресслужбі Офісу генпрокурора, близько 11:30 окупанти відкрили вогонь по селу Кучерівка Куп’янського району.

Військовослужбовці РФ застосували реактивні системи залпового вогню. За даними Головного управління ДСНС у Харківській області, це були РСЗВ Град.

Обстріл Куп'янського району
Обстріл Куп'янського району
Обстріл Куп'янського району
Обстріл Куп'янського району
Обстріл Куп'янського району
Обстріл Куп'янського району
Обстріл Куп'янського району
Обстріл Куп'янського району
Обстріл Куп'янського району
Обстріл Куп'янського району

Під час обстрілу загорівся трактор з причепом. Зазнали поранень троє людей: водій трактора та двоє чоловіків-пасажирів причепу. Їх госпіталізували до обласної клінічної лікарні.

Рятувальники оперативно загасили спричинену обстрілом пожежу.

А близько 15:00 російські окупанти обстріляли селище Дворічна Куп’янського району. Внаслідок цього осколкове поранення дістав місцевий мешканець.

Прокурори спільно зі слідчими задокументували чергові воєнні злочини РФ. Досудові розслідування розпочато за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Днями в Харківській області українські військові збили щонайменше два ударні дрони-камікадзе Shahed, якими війська РФ намагалися завдавати ударів.

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Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області, Офіс генпрокурора

Джерело: ДСНС, Офіс генпрокурора
Війна в Україні, Гради, ДСНС, Російська агресія, Харківська область
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