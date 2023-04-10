Апрель, 09 в 22:34

В Харьковской области украинские защитники сбили по меньшей мере два ударных дрона-камикадзе Shahed, которыми РФ пытается наносить удары на территории Украины.

Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

— Только что возле Харькова сбиты два Shahed, — говорится в сообщении.

Украинские мониторинговые паблики фиксируют движение беспилотников в направлении Павлограда и на Харьковщине.

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Стоит отметить, что сейчас объявлен сигнал воздушной тревоги в Луганской, Харьковской областях и временно оккупированном Крыму.