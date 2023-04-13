В Киеве объявлен І уровень опасности. Возможны затопления
В Киеве объявлен І уровень опасности. 13 апреля в Киеве и Бориспольском районе возможны затопления. Синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях.
Об этом сообщают в Укргидрометцентре.
– Вследствие пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС уровень воды реки Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевской области может достичь опасных отметок начального затопления участков прилегающих к руслу реки, – говорится в предупреждении.
Повышение уровней воды ожидается на Черниговщине. В четверг Десне продолжится рост уровней воды на 2-20 см в сутки.
– Это будет сопровождаться дальнейшим затоплением поймы и территорий ряда сел, обтоплением сел водой и нарушением транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Новгород-Северском, Корюковском, Черниговском, Нежинском районах области, – отмечают синоптики.