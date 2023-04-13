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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Киеве объявлен І уровень опасности. Возможны затопления

Київ

В Киеве объявлен І уровень опасности. 13 апреля в Киеве и Бориспольском районе возможны затопления. Синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

– Вследствие пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС уровень воды реки Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевской области может достичь опасных отметок начального затопления участков прилегающих к руслу реки, – говорится в предупреждении.

Повышение уровней воды ожидается на Черниговщине. В четверг Десне продолжится рост уровней воды на 2-20 см в сутки.

– Это будет сопровождаться дальнейшим затоплением поймы и территорий ряда сел, обтоплением сел водой и нарушением транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Новгород-Северском, Корюковском, Черниговском, Нежинском районах области, – отмечают синоптики.

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