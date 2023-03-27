Март, 27 в 13:12

Пасха в 2023 году приходится на 16 апреля. Многие из украинцев еще не знают, как будут отмечать праздник, поскольку в Украине продолжается война.

Точного прогноза погоды на праздник тоже пока нет, он будет за пять дней до Пасхи.

Предварительно, по данным Укргидрометцентра, в этом году апрель ожидается теплее, чем обычно.

Сейчас смотрят

Синоптики прогнозируют среднюю месячную температуру +9 +13 градусов, а в Карпатах — до +7 +8. Эти показатели превышают норму в 1-1,5 градуса.

Значительных осадков не предвидится. Месячное количество — до 30-52 мм, в Карпатах — 60-89 мм, то есть в пределах нормы.

По данным синоптического портала Gismeteo, накануне Пасхи 2023 в Украине должно немного потеплеть.

В Киеве 16 апреля будет пасмурно, днем до +8, а ночью температура упадет до -1.

В Днепре будет ясно, но также холодно, днем до +7 и до -1 ночью.

В Одессе на Пасху будет немного теплее: +9 днем и +2 ночью.

Во Львове +10 днем, но прогнозируют, что будет облачно, ночью температура упадет до -1.

В Харькове температура будет колебаться от +6 до -1.

Теплее всего будет в Ужгороде: +11 днем, а ночью столбик термометра опустится до -1.