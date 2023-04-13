У Києві оголошено І рівень небезпеки. Можливі затоплення
У Києві оголошено І рівень небезпеки. 13 квітня у Києві та Бориспільському районі можливі затоплення. Синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища.
Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.
– Внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС рівень води річки Дніпро у Києві та Бориспільському районі Київської області може досягти небезпечних позначок початкового затоплення ділянок, прилеглих до русла річки, – йдеться у попередженні.
Підвищення рівнів води очікується на Чернігівщині. У четвер Десні продовжиться ріст рівнів води на 2-20 см за добу.
– Це супроводжуватиметься подальшим затопленням заплави та територій низки сіл, обтопленням сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському, Ніжинському районах області, – наголошують синоптики.