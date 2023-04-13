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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Києві оголошено І рівень небезпеки. Можливі затоплення

Київ
Фото: Depositphotos

У Києві оголошено І рівень небезпеки. 13 квітня у Києві та Бориспільському районі можливі затоплення. Синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища. 

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

– Внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС рівень води річки Дніпро у Києві та Бориспільському районі Київської області може досягти небезпечних позначок початкового затоплення ділянок, прилеглих до русла річки, – йдеться у попередженні.

Підвищення рівнів води очікується на Чернігівщині. У четвер Десні продовжиться ріст рівнів води на 2-20 см за добу.

– Це супроводжуватиметься подальшим затопленням заплави та територій низки сіл, обтопленням сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському, Ніжинському районах області, –  наголошують синоптики.

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