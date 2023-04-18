Окупанти обстріляли Петропавлівку на Харківщині, поранено дівчину
18-річна дівчина госпіталізована вранці до лікарні з пораненнями після обстрілів окупантами села Петропавлівка Куп’янського району Харківської області.
Також, за даними Офісу генпрокурора, у ніч проти 18 квітня росіяни запустили зі своєї території авіаснаряд, який впав на території села Липці.
Тут обійшлося без жертв та постраждалих, проте зруйновано одну та пошкоджено три господарчі будівлі.
Прокурори Куп’янської окружної прокуратури спільно з поліцейськими зафіксували наслідки обох обстрілів, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
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Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119 надійшли до нас ще наприкінці літа. Армійцям довелось проходити за кордоном спеціальне навчання, аби опанувати техніку. І вже близько півроку за допомогою цих гаубиць воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади відбивають ворожі штурми на найгарячішому напрямку Східного фронту.Костянтин Мельников