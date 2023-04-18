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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Окупанти обстріляли Петропавлівку на Харківщині, поранено дівчину

Обстріли Харківщини 18 квітня
Фото: Офіс генпрокурора

18-річна дівчина госпіталізована вранці до лікарні з пораненнями після обстрілів окупантами села Петропавлівка Куп’янського району Харківської області.

Також, за даними Офісу генпрокурора, у ніч проти 18 квітня росіяни запустили зі своєї території авіаснаряд, який впав на території села Липці.

Тут обійшлося без жертв та постраждалих, проте зруйновано одну та пошкоджено три господарчі будівлі.

Прокурори Куп’янської окружної прокуратури спільно з поліцейськими зафіксували наслідки обох обстрілів, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 419-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Офіс генпрокурора
Війна в Україні, Куп'янськ, Офіс генпрокурора, Російська агресія, Харківська область
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