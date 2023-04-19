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Валентина Летяк, редактор ленты

Работал в “уголовном розыске” оккупантов: ГБР разоблачило в Херсоне дезертира

ДБР викрило у Херсоні дезертира
Фото: ГБР

Государственное бюро расследований заочно объявило подозрение в государственной измене и дезертирстве солдату, который после полномасштабного вторжения РФ самовольно оставил место дислокации воинской части в Николаеве и поехал в Херсон навстречу агрессорам.

Оккупационная власть трудоустроила предателя в “Главное управление МВД Херсонской области” на должность младшего оперуполномоченного “уголовного розыска”.

По данным следствия, фигурант имел тесные связи с командой предателя Сальдо.

Он передавал врагу данные о расположении ВСУ, вместе с российскими военными изымал оружие у своих бывших сослуживцев, агитировал к сотрудничеству с оккупантами.

Предатель успел сбежать из Херсона вместе с российскими захватчиками.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли документы, подтверждающие его сотрудничество с врагами.

Речь идет о бланках протоколов и объяснениях, составленных в соответствии с уголовным законодательством РФ, записи о местах пребывания и политических взглядах херсонцев.

По статьям ч. 4 ст. 408 и ч. 2 ст. 111 УК Украины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Источник: ГБР
Армия России, Война в Украине, ГБР, Державна зрада, ВСУ, Російська агресія, Херсон
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