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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Працював у “карному розшуку” окупантів: ДБР викрило у Херсоні дезертира

ДБР викрило у Херсоні дезертира
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань заочно оголосило підозру у державній зраді та дезертирстві солдату, який після повномасштабного вторгнення РФ самовільно залишив місце дислокації військової частини в Миколаєві та поїхав до Херсону назустріч агресорам.

Окупаційна влада працевлаштувала зрадника в “Главное управление МВД Херсонской области” на посаду молодшого оперуповноваженого “карного розшуку”.

За даними слідства, фігурант мав тісні зв’язки з командою зрадника Сальдо.

Він передавав ворогу дані щодо розташування ЗСУ, разом із російськими військовими вилучав зброю у своїх колишніх товаришів по службі, агітував до співпраці з окупантами.

Зрадник встиг втекти з Херсону разом з російськими загарбниками.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили документи, що підтверджують його співпрацю з ворогами.

Йдеться про бланки протоколів та пояснення, складені відповідно до кримінального законодавства РФ, записи про місця перебування та політичні погляди херсонців.

За статтями ч. 4 ст. 408 та ч. 2 ст. 111 КК України йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Джерело: ДБР
Армія Росії, Війна в Україні, ДБР, Державна зрада, ЗСУ, Російська агресія, Херсон
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