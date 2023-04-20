Служба безпеки України розслідує обставини, які призвели до масованого ракетного удару по аеродрому Канатове на Кіровоградщині 23 липня 2022 року.

За даними слідства, обстріл був спровокований самовільними діями окремих військовослужбовців, які вирішили провести “спецоперацію” із заволодіння російським літаком, чий пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України.

“Операція” проводилася попри зауваження СБУ та без узгодження з відповідними державними органами. В результаті, як повідомили у Службі безпеки, ворог отримав інформацію щодо розміщення особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків.

Зазначається, що ці дані дали змогу ЗС РФ здійснити обстріл аеродрому Канатове у Кіровоградській області.

Внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників. Також було повністю знищено два бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.

Яке загрожує покарання?

В СБУ зазначили, що дії окремих військовослужбовців потребують відповідної правової оцінки.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) КК України. Покарання за цими статтями сягає довічного ув’язнення.

Джерело : СБУ

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