Поки РФ гатила із ЗРК С-300, у Харкові спалахнула пожежа на АЗС

У Новобаварському районі Харкова під час обстрілу міста та району росіянами із ЗРК С-300 сталася пожежа на автозаправній станції.

Довкола заправки поліцейські та рятувальники не виявили жодних вирв чи слідів вибуху від ракети.

Як повідомив Суспільне Харків речник Головного управління ДСНС області Євген Василенко, наразі встановлюється причина вибуху цистерни з газом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 424-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Суспільне Харків

Фото: Суспільне Харків

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