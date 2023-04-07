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Не менялась с 2014 года: Кабмин пересмотрел плату за акцизные марки на алкогольные напитки и табачные изделия

Юля Захарченко, редактор ленты
Не менялась с 2014 года: Кабмин пересмотрел плату за акцизные марки на алкогольные напитки и табачные изделия
Фото: Pexels

Кабинет министров утвердил изменения в администрирование акцизного налога на алкогольные напитки, табачные изделия и жидкости, которые используются в электронных сигаретах.

Соответствующие изменения правительство утвердило в Положении об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировке алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

— Целью акта является пересмотр размера платы за марки акцизного налога для алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, для покрытия расходов, связанных с их производством, хранением и реализацией, — говорится в сообщении.

Постановлением установлена такая плата за единицу марки акцизного налога:

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  • для алкогольных напитков — около 35 копеек (то есть стоимость марки увеличилась всего на 16 копеек к действующему размеру платы);
  • для табачных изделий, табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТИЭН) с помощью подогревателя с электронным управлением и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, — около 16 копеек (или еще 7 копеек к действующему размеру платы).

Стоимость марки акцизного налога не менялась с 2014 года.

По информации предприятия-производителя, при расчете себестоимости изготовления марок акцизного налога необходимо учесть:

  • увеличение в 2023 году стоимости защищенной бумаги в 2,1 раза по сравнению с 2022 годом;
  • рост в 2023 году стоимости изготовления Банкнотно-монетным двором Национального банка Украины интаглио-форм на 56%;
  • увеличение цен на энергоносители и использование альтернативных источников;
  • увеличение сложности и стоимости логистических операций, услуг по техническому обслуживанию, ремонту оборудования иностранного производства и прочего.
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Источник: Минфин
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