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Юля Захарченко, редактор ленты

РФ обстреляла Гуляйполе: ранены три человека, повреждены жилые дома

РФ обстреляла Гуляйполе: ранены три человека, повреждены жилые дома
Фото: Офис генпрокурора

Российские военные нанесли авиационные удары по городу Гуляйполе Пологовского района, в результате чего трое мирных жителей получили ранения.

По данным Запорожской областной прокуратуры, частично разрушены частные жилые дома и хозяйственные постройки. От взрывной волны повылетали окна и выбиты стекла, поврежден автомобиль.

РФ обстреляла Гуляйполе: ранены три человека, повреждены жилые дома

Фото: Запорожская областная прокуратура

Пологовская окружная прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В областной прокуратуре отметили, что в дальнейшем материалы уголовного производства планируют передать по подследственности в Управление СБУ в Запорожской области.

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Война в Украине, Запорожская область, Прокуратура, Україна-Росія
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