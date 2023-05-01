Юля Захарченко, редактор ленты
РФ обстреляла Гуляйполе: ранены три человека, повреждены жилые дома
Российские военные нанесли авиационные удары по городу Гуляйполе Пологовского района, в результате чего трое мирных жителей получили ранения.
По данным Запорожской областной прокуратуры, частично разрушены частные жилые дома и хозяйственные постройки. От взрывной волны повылетали окна и выбиты стекла, поврежден автомобиль.
Пологовская окружная прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
В областной прокуратуре отметили, что в дальнейшем материалы уголовного производства планируют передать по подследственности в Управление СБУ в Запорожской области.
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