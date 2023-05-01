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Юля Захарченко, редакторка стрічки

РФ обстріляла Гуляйполе: поранено троє людей, пошкоджені житлові будинки

РФ обстріляла Гуляйполе: поранено троє людей, пошкоджені житлові будинки
Фото: Офіс генпрокурора

Російські військові завдали авіаційних ударів по місту Гуляйполе Пологівського району, внаслідок чого троє мирних жителів дістали поранення.

За даними Запорізької обласної прокуратури, частково зруйновано приватні житлові будинки та господарські споруди. Від вибухової хвилі повилітали вікна та вибито шибки, пошкоджено автівку.

РФ обстріляла Гуляйполе: поранено троє людей, пошкоджені житлові будинки

Фото: Запорізька обласна прокуратура

Пологівська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

В обласній прокуратурі зазначили, що надалі матеріали кримінального провадження планують передати за підслідністю до Управління СБУ в Запорізькій області.

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Війна в Україні, Запорізька область, Прокуратура, Україна-Росія
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