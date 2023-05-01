РФ обстріляла Гуляйполе: поранено троє людей, пошкоджені житлові будинки

Російські військові завдали авіаційних ударів по місту Гуляйполе Пологівського району, внаслідок чого троє мирних жителів дістали поранення.

За даними Запорізької обласної прокуратури, частково зруйновано приватні житлові будинки та господарські споруди. Від вибухової хвилі повилітали вікна та вибито шибки, пошкоджено автівку.

Пологівська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

В обласній прокуратурі зазначили, що надалі матеріали кримінального провадження планують передати за підслідністю до Управління СБУ в Запорізькій області.

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