В Вишневом призвали не выходить на улицу из-за угрозы детонации после атаки РФ
- В Вишневом после атаки РФ сохраняется угроза повторной детонации.
- Территория вблизи места поражения оцеплена полицией.
- Спасатели и полицейские проводят эвакуацию по мере необходимости.
Мощные взрывы в Вишневом (Бучанский район) раздавались в ночь на 6 июля. После массированной российской атаки в городе сложилась самая сложная ситуация среди населенных пунктов Киевщины.
Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Взрывы в Вишневом сегодня, 6 июля: последствия
Из-за риска повторной детонации взрывоопасных предметов местные власти Вишневого и экстренные службы призвали жителей оставаться в укрытиях и не приближаться к месту поражения.
По словам Николая Калашника, в Вишневом территорию вокруг места попадания оцепили правоохранители. Нахождение вблизи очага поражения представляет серьезную опасность из-за возможной детонации взрывоопасных предметов.
Полицейские и спасатели при необходимости проводят эвакуацию населения. Также жителей призвали быть особенно осторожными: в случае обнаружения подозрительных предметов не прикасаться к ним, не перемещать и не пытаться самостоятельно обезвредить. О таких находках следует немедленно сообщать по телефонам 101 или 102.
В то же время в Вишневой городской территориальной общине обратились к жителям и руководителям предприятий с просьбой временно не выходить на рабочие места и не находиться на улице.
Ограничения касаются улиц Киевская, Святошинская, Парковая, Леси Украинки, Европейская, Балукова, Зализнычна и Пивденная.
В Вишневом объявили эвакуацию
В Вишневом уже объявили эвакуацию для желающих выехать из города на фоне угрозы детонации взрывоопасных предметов.
Людей будут вывозить из пункта эвакуации по улице Европейской в Вишневом. Еще один пункт находится в селе Крюковщина.
Местных жителей призывают сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных служб, по возможности взять с собой документы, лекарства, воду и самые необходимые вещи.
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