Мощные взрывы в Вишневом (Бучанский район) раздавались в ночь на 6 июля. После массированной российской атаки в городе сложилась самая сложная ситуация среди населенных пунктов Киевщины.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Взрывы в Вишневом сегодня, 6 июля: последствия

Из-за риска повторной детонации взрывоопасных предметов местные власти Вишневого и экстренные службы призвали жителей оставаться в укрытиях и не приближаться к месту поражения.

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По словам Николая Калашника, в Вишневом территорию вокруг места попадания оцепили правоохранители. Нахождение вблизи очага поражения представляет серьезную опасность из-за возможной детонации взрывоопасных предметов.

Полицейские и спасатели при необходимости проводят эвакуацию населения. Также жителей призвали быть особенно осторожными: в случае обнаружения подозрительных предметов не прикасаться к ним, не перемещать и не пытаться самостоятельно обезвредить. О таких находках следует немедленно сообщать по телефонам 101 или 102.

В то же время в Вишневой городской территориальной общине обратились к жителям и руководителям предприятий с просьбой временно не выходить на рабочие места и не находиться на улице.

Ограничения касаются улиц Киевская, Святошинская, Парковая, Леси Украинки, Европейская, Балукова, Зализнычна и Пивденная.

В Вишневом объявили эвакуацию

В Вишневом уже объявили эвакуацию для желающих выехать из города на фоне угрозы детонации взрывоопасных предметов.

Людей будут вывозить из пункта эвакуации по улице Европейской в ​​Вишневом. Еще один пункт находится в селе Крюковщина.

Местных жителей призывают сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных служб, по возможности взять с собой документы, лекарства, воду и самые необходимые вещи.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 594-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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