Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.
Карта боевых действий на 6 июля 2026 года — ситуация на фронте
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 201 боевое столкновение. Российский враг нанёс 65 авиационных ударов, сбросил 182 управляемые авиабомбы. Кроме того, оккупанты задействовали для нанесения ударов 5461 дрон-камикадзе и осуществили 1907 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 6 июля 2026 года
Потери врага на 6 июля 2026 года
- личного состава – около 1 411 050 (+1 420) человек;
- танков – 12 088 (+7);
- боевых бронированных машин – 24 894 (+16);
- артиллерийских систем – 45 451 (+63);
- РСЗО – 1 917 (+1);
- средств ПВО – 1473 (+3);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 1 833 (+12);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 392 717 (+1 979);
- крылатых ракет – 4 850 (+3);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 116 686 (+580);
- специальной техники – 4 389 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 594-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Сейчас смотрят
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.