В результате очередной массированной российской атаки на Киевскую область погиб один человек, ещё десять получили ранения.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Взрывы в Киевской области 6 июля: что известно

Последствия российского удара зафиксированы в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах. Повреждены частные дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры. На местах работают спасатели, медики и другие экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрелов.

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По его словам, смертельный случай зафиксирован в Бучанском районе. На данный момент известно о 15 пострадавших жителях области, из них 11 находятся в больницах. Среди пострадавших — 9-месячная девочка.

Позже глава ОВА Николай Калашник сообщил, что самая сложная ситуация на данный момент сложилась в Вишневом Бучанского района. Из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов территорию оцепили правоохранители.

Жителей общины призвали не приближаться к месту поражения и оставаться в безопасных местах. При необходимости полицейские и спасатели проводят эвакуацию населения. В случае обнаружения подозрительных предметов людей просят не прикасаться к ним и немедленно сообщать о находке по номерам 101 или 102.

Из-за последствий атаки также временно изменили организацию движения на отдельных участках железной дороги. Укрзализныця направила поезда по резервным маршрутам.

Ограничения касаются поездов № 93 Харьков — Холм, № 134 Каменец-Подольский — Киев, № 94 Холм — Харьков, № 43 Днепр — Ивано-Франковск и № 104 Львов — Лозовая. Для пассажиров, следующих в сторону Фастова, организовано автобусное сообщение между Бояркой и Киевом.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 594-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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