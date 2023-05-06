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Юля Захарченко, редакторка стрічки

У Харківській області трактор наїхав на протитанкову міну: травмований чоловік

У Харківській області трактор наїхав на протитанкову міну: травмований чоловік
Фото: ДСНС

У Харківській області трактор наїхав на протитанкову міну, а внаслідок вибуху 43-річний чоловік дістав травми. Постраждалого госпіталізували до медичного закладу.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, подія сталася 6 травня на полі неподалік села Затишшя Харківського району. Через наїзд на міну травмований 43-річний тракторист.

У ДСНС звернулися до українців з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Рятувальники зазначають, що нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків.

У ДСНС закликають не рухатися неперевіреними дорогами, не чіпати будь-які підозрілі та незнайомі предмети, не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, береги річок та інші відкриті простори, особливо місця, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета потрібно повідомити про знахідку в ДСНС або Національну поліцію за телефонами 101, 102 або 112.

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Джерело: ДСНС
ДСНС, Міна, Мінування, Травма, Харківська область
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