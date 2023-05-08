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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В больнице умерла женщина. Количество погибших из-за российского террористического удара по Херсону возросло

Обстріл Херсону 3 травня 2023

Количество погибших из-за российского террористического удара по Херсону, произошедшего 3 мая, возросло до 24.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Утром, 8 мая, в больнице остановилось сердце 54-летней женщины, которая получила тяжелые травмы во время российского обстрела города 3 мая.

– Пять дней медики боролись за жизнь пострадавшей, но ранения оказались слишком тяжелыми. Соболезнования близким и родным! Вечная память погибшим от рук российских убийц, – написал глава ОВА.

Напомним, 3 мая россияне массированно обстреливали Херсон, в частности атаковали вокзал, гипермаркет Эпицентр дома горожан, магазин АТБ, автозаправку и жилые кварталы. 24 человека погибли, еще 47 получили ранения.

Офис генпрокурора Украины сообщил, что после массированной атаки РФ по Херсонщине начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Война в Украине, загиблі, Ракетные удары России, Російська агресія, Херсон
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