В больнице умерла женщина. Количество погибших из-за российского террористического удара по Херсону возросло
Количество погибших из-за российского террористического удара по Херсону, произошедшего 3 мая, возросло до 24.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Утром, 8 мая, в больнице остановилось сердце 54-летней женщины, которая получила тяжелые травмы во время российского обстрела города 3 мая.
– Пять дней медики боролись за жизнь пострадавшей, но ранения оказались слишком тяжелыми. Соболезнования близким и родным! Вечная память погибшим от рук российских убийц, – написал глава ОВА.
Напомним, 3 мая россияне массированно обстреливали Херсон, в частности атаковали вокзал, гипермаркет Эпицентр дома горожан, магазин АТБ, автозаправку и жилые кварталы. 24 человека погибли, еще 47 получили ранения.
Офис генпрокурора Украины сообщил, что после массированной атаки РФ по Херсонщине начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев