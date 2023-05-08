Последние воздушные атаки и ситуация на фронте: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили последствия последних воздушных атак со стороны РФ и пути усиления защиты населения и объектов гражданской и критической инфраструктуры.

Также участники заседания заслушали доклады командующих ОСГВ о ходе боевых действий на участках фронта в пределах ответственности оперативно-стратегических группировок войск Хортица, Таврия, Одесса и Север.

Глава государства обсудил с командующими ВСУ, родов войск и оперативных направлений, а также руководителями Главного управления разведки Минобороны, Офиса президента и секретарем СНБО состояние обеспечения подразделений Сил обороны вооружением и боеприпасами, подготовки и комплектования личным составом и техникой вновь созданных бригад.

— Отдельно был заслушан доклад о поставках артиллерийских боеприпасов и ракет всех типов для нужд украинского войска в текущем году, — уточнили в ОП.

Ночью 8 мая РФ атаковала Киевскую область дронами-камикадзе Shahed. Все 35 запущенных беспилотников уничтожены силами нашей противовоздушной обороны.

А вечером 7 мая оккупанты атаковали Одесскую область ракетами Х-22.

Источник : Офис президента

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