У лікарні померла жінка. Кількість загиблих через російський терористичний удар по Херсону зросла
Кількість загиблих через російський терористичний удар по Херсону, що стався 3 травня, зросла до 24.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зранку, 8 травня, у лікарні зупинилося серце 54-річної жінки, яка зазнала важких травм під час російського обстрілу міста 3 травня.
– Пʼять днів медики боролися за життя постраждалої, але поранення виявилися надто тяжкими. Співчуття близьким та рідним! Вічна памʼять загиблим від рук російських вбивць, – написав голова ОВА.
Нагадаємо, 3 травня що росіяни масовано обстрілювали Херсон, зокрема атакували вокзал, гіпермаркет Епіцентр домівки містян, крамницю АТБ, автозаправку та житлові квартали. 24 людини загинули, ще 47 зазнали поранень.
Офіс генпрокурора України повідомив, що після масованої атаки РФ по Херсонщині розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.Андрій Почтєв