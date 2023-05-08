Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У лікарні померла жінка. Кількість загиблих через російський терористичний удар по Херсону зросла

Обстріл Херсону 3 травня 2023

Кількість загиблих через російський терористичний удар по Херсону, що стався 3 травня, зросла до 24. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Зранку, 8 травня,  у лікарні зупинилося серце 54-річної жінки, яка зазнала важких травм під час російського обстрілу міста 3 травня. 

– Пʼять днів медики боролися за життя постраждалої, але поранення виявилися надто тяжкими.  Співчуття близьким та рідним! Вічна памʼять загиблим від рук російських вбивць, – написав голова ОВА. 

Нагадаємо, 3 травня що росіяни масовано обстрілювали Херсон,  зокрема атакували вокзал, гіпермаркет Епіцентр домівки містян, крамницю АТБ, автозаправку та житлові квартали. 24 людини загинули, ще 47 зазнали поранень.

Офіс генпрокурора України повідомив, що після масованої атаки РФ по Херсонщині розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Читайте також
Останні повітряні атаки та ситуація на фронті: Зеленський провів засідання Ставки
Володимир Зеленський

Війна в Україні, загиблі, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Херсон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вдарити може не лише ракетами: чи влаштує Росія масовану атаку по Україні 9 травня
Ракетні обстріли РФ
РФ може накопичувати деякі ракети на 9 травня: експерт про сьогоднішній удар по Україні
ракетні удари ракета
Останні повітряні атаки та ситуація на фронті: Зеленський провів засідання Ставки
Володимир Зеленський
Навіть в’язні розуміють, що це квиток в один кінець. Череватий про спекуляції Пригожина “снарядним голодом”
У лікарні померла жінка. Кількість загиблих через російський терористичний удар по Херсону зросла
Ракетна атака на Одесу: з-під завалів дістали тіло охоронця продпідприємства
Пожежа в Одесі після ракетної атаки 8 травня
Відео
Пошкоджені майже усі будівлі! Хто залишився у Гуляйполі і хто рятує місто

Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.

Андрій Почтєв
ДНК. Свої: як жінка шукає інформацію про брата у полоні РФ
У лікарні померла жінка. Кількість загиблих через російський терористичний удар по Херсону зросла
У Києві відбувся конгрес, присвячений жінкам у сфері безпеки та оборони
У лікарні померла жінка. Кількість загиблих через російський терористичний удар по Херсону зросла
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (05.05.2023)
У лікарні померла жінка. Кількість загиблих через російський терористичний удар по Херсону зросла
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (05.05.2023)
У лікарні померла жінка. Кількість загиблих через російський терористичний удар по Херсону зросла
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь