Постачали до РФ спецобладнання для виробництва ЗРК С-300. На Полтавщині СБУ затримала зрадників

На Полтавщині Служба безпеки України заблокувала схему нелегального постачання до Росії спецобладнання для виробництва ЗРК С-300.

До організації оборудки причетний керівник місцевого підприємства-виробника алмазного інструменту та його спільник, що має підконтрольний бізнес на території РФ.

Фігуранти налагодили механізм прихованого переправлення продукції, яка використовується також підприємствами військово-промислового комплексу країни-агресора.

Серед замовників товару були представники Курського електроапаратного заводу, до якого відправляли інструментарій для виробництва енергозахисних систем на об’єктах військово-морського флоту Росії.

– Також ділки контактували з московським підприємством НПП Торий, яке виготовляє комплектуючі для російських зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400, – йдеться у повідомленні.

У результаті комплексних заходів співробітники СБУ запобігли вивезенню до Росії понад 100 одиниць нової партії товару.

За даними слідства, для реалізації оборудки ділки спочатку відправляли продукцію своїм спільникам до однієї з країн Південного Кавказу.

Звідти посилки переправляли на адресу підконтрольної комерційної структури в Російську Федерацію.

Під час обшуків у виробничих та офісних приміщеннях фігурантів виявлено:

документи із доказами злочинних дій;

печатки підконтрольних фігурантам російських компаній, які займалися реалізацією продукції на території РФ;

бойові припаси до автомата Калашникова.

Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність), а директору підприємства ще додатково – за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Джерело : СБУ

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