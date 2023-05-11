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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Постачали до РФ спецобладнання для виробництва ЗРК С-300. На Полтавщині СБУ затримала зрадників

Постачали до РФ спецобладнання для виробництва ЗРК С-300. На Полтавщині СБУ затримала зрадників
Фото: СБУ

На Полтавщині Служба безпеки України заблокувала схему нелегального постачання до Росії спецобладнання для виробництва ЗРК С-300.

До організації оборудки причетний керівник місцевого підприємства-виробника алмазного інструменту та його спільник, що має підконтрольний бізнес на території РФ.

Фігуранти налагодили механізм прихованого переправлення продукції, яка використовується також підприємствами військово-промислового комплексу країни-агресора.

Серед замовників товару були представники Курського електроапаратного заводу, до якого відправляли інструментарій для виробництва енергозахисних систем на об’єктах військово-морського флоту Росії.

– Також ділки контактували з московським підприємством НПП Торий, яке виготовляє комплектуючі для російських зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400, – йдеться у повідомленні. 

У результаті комплексних заходів співробітники СБУ запобігли вивезенню до Росії понад 100 одиниць нової партії товару.

За даними слідства, для реалізації оборудки ділки спочатку відправляли продукцію своїм спільникам до однієї з країн Південного Кавказу.

Звідти посилки переправляли на адресу підконтрольної комерційної структури в Російську Федерацію.

Під час обшуків у виробничих та офісних приміщеннях фігурантів виявлено:

  •  документи із доказами злочинних дій;
  • печатки підконтрольних фігурантам російських компаній, які займалися реалізацією продукції на території РФ;
  • бойові припаси до автомата Калашникова.

Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність), а директору підприємства ще додатково – за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

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Джерело: СБУ
агенти Кремля, Війна в Україні, Полтавська область, Російська агресія, СБУ
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